La direction de l’ASSE a rendez-vous en fin d’après-midi en visioconférence avec la commission de discipline. En cause : l’utilisation de la pyrotechnie dans les deux kops lors des deux matches de barrages contre Metz. Outre le sursis qui devrait tomber pour la tribune Charles-Parret et une possible nouvelle sanction pour la tribune Jean-Snella, les supporters stéphanois pourraient être interdits de déplacement durant un ou plusieurs matches.