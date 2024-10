À douze jours de la rencontre entre l’ASSE et le RC Lens, les groupes de supporters des deux équipes ont écrit une lettre ouverte au préfet de la Loire. Ils veulent prévenir toute "décision restrictive et injustifiée" qui limiterait le déplacement des Lensois à Geoffroy-Guichard. Les supporters du RC Lens espèrent être entre 2 000 et 2 200 dans le parcage du Chaudron. Une réponse est attendue la semaine prochaine.

EP