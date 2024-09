Après la rencontre entre l’ASSE et Lille, qui s’est déroulée vendredi soir, près d’une trentaine d’individus cagoulés et vêtus de vert et blanc a attaqué la quarantaine de véhicules et minibus des supporters visiteurs. Aucun blessé n’est à déplorer, mais d’importants dégâts ont été relevés sur les véhicules, notamment des rétroviseurs cassés et des carrosseries endommagées. Une enquête a été ouverte par la police stéphanoise pour tenter d’identifier les auteurs de ces violences.

EP