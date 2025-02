ASSE : Victoire obligatoire pour les Verts

Ce samedi à 19h, l'AS Saint-Etienne reçoit Angers au Stade Geoffroy Guichard, pour le compte de la 23ᵉ journée de Ligue 1.

Les Verts sont dans l'obligation de l'emporter ce soir, pour pouvoir maintenir ses espoirs de maintien direct en fin de saison. Les statistiques sont en leur faveur puisque les stéphanois se sont imposés 7 fois sur 10 face à Angers à domicile, lors des dernières confrontations.

Néanmoins, au match aller, Angers l'avait emporté sur le score de 4-2 à Raymond Kopa. Les Angevins restent également sur un succès à Reims (1-0) la semaine dernière, passant à la 12ᵉ place du classement, 8 points devant l'ASSE. Les Verts, eux, sont sur une mauvaise dynamique : aucune victoire lors des six derniers matchs, et le club pointe à la 16ᵉ place du classement. Une victoire permettrait ainsi à Saint-Étienne de prendre de l'air avant les rencontres des concurrents directs au maintien demain (Montpellier à Nice, Le Havre contre Toulouse et Nantes contre Lens).

Suivez ASSE-Angers ce samedi à partir de 19h avec les commentaires de Thibaut Barbe et Enzo Catolino, en direct et en intégralité sur Tonic Radio Saint-Étienne en DAB+.