ASVEL : la campagne de réabonnement 2021-2022 est ouverte

Le 26 juin dernier, l’ASVEL remportait son 20ème titre de champion de France, face à Dijon. Les joueurs retrouveront les parquets le 2 octobre prochain. Malgré les vacances pour certains, et le départ pour les Jeux Olympiques pour les internationaux, la saison 2021-2022 se prépare. Dans l’effectif, le club s’est renforcé avec les arrivées de Victor Wembanyama, Raymar Morgan, Dylan Osetkowski, Kostas Antetokoùnmpo et Chris Jones. Il a également prolongé les contrats d’Antoine Diot et David Lighty.

Du côté du public, la campagne d’abonnement est lancée. Les supporters peuvent acquérir un abonnement pour le championnat, mais également pour l’Euroleague (rendez-vous sur ce lien). Les abonnés de la saison 2020-2021 ont la possibilité de reporter entièrement leur abonnement de la saison dernière sur cette saison 2021-2022.





🎫 La campagne de réabonnement est ouverte !

Pour les abonnés de la saison 2020-2021, il vous est possible de reporter entièrement votre abonnement de la saison dernière sur la saison 2021-2022 ! 😉



Pour vous réabonner 👉 https://t.co/4WNrlmVrPY#LDLCASVEL pic.twitter.com/jTZJqOZEgI — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 21, 2021

Pour rappel, la première journée se déroulera à l’Astroballe, face à Gravelines-Dunkerque, pour les hommes de TJ. Parker. Retrouvez l’ensemble du calendrier ici.