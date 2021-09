Attaque de fourgon sur l’A7 : trois hommes interpellés, un homme toujours en fuite

Ce vendredi, en fin de matinée, une tentative d’attaque sur un fourgon de transport de fonds a eu lieu sur l’aire de l’autoroute A7 située à Solaize, rapporte Le Progrès.

Une attaque manquée qui a vu les malfaiteurs tenter de bloquer le fourgon près de pompes à essence, mais le véhicule, malgré des coups de feu tirés à l’arme automatique sur la vitre côté conducteur, a réussi à s’extirper du guet-apens, a précisé l’AFP.

Des coups de feu tirés en direction du convoyeur de fonds

Si l’attaque n’a pas fait de blessés, les deux convoyeurs étant indemnes, les braqueurs, venus en voiture, ont incendiés leur véhicule à proximité des lieux de l’attaque avant de prendre la fuite.

Une chasse à l’homme a alors débuté près des communes de Chuzelles et Seyssuel, située entre Solaize et Vienne, dans le Nord Isère, secteur où les malfaiteurs se sont enfuis, entre ces derniers et les forces de l’ordre.

Un hélicoptère mobilisé

Quelques heures plus tard, juste avant 13 heures, trois d’entre eux ont été arrêtés et un serait blessé, indique Le Dauphiné Libéré. Les bandits tentaient de prendre la fuite via la RN7 avant d’être interpellés par les forces de l’ordre.

Un quatrième est en fuite. Ce dernier a réussi à s’enfuir au moment de l’interception de ses complices et s’est dirigé, à pied, dans les bois sur les hauteurs de Chuzelles, précise le quotidien. Le secteur a été entièrement bouclé.