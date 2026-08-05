Au collège Jean-Renoir, la rentrée s’annonce sans certitude pour la cantine

A la rentrée prochaine, le collège Jean-Renoir, à Neuville-sur-Saône, devrait accueillir plus de 1 000 élèves, soit environ 400 de plus que sa capacité d’accueil. Face à cette situation, déjà connue l’an dernier, le rectorat n’a pour l’heure pas confirmé le maintien du poste de surveillant permettant d’assurer le service de cantine pour l’ensemble des élèves.

En 2025-2026, une soixantaine de demi-pensionnaires avaient été exclus du service de restauration dans un premier temps. La mesure concernait uniquement les élèves de 4e et 3e, habitant dans un rayon de 20 minutes à pied du collège. Une solution provisoire avait ensuite été trouvée : la mise en place de repas froids dans un espace modulaire, avec l’attribution d’un poste équivalent temps plein d’assistant d’éducation pour encadrer le dispositif.

Sans confirmation de ces moyens humains pour la rentrée, certains élèves pourraient de nouveau être écartés de la cantine dès septembre. La Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) dénonce cette incertitude et réclame une réponse du rectorat.

B.A.T