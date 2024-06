Une bonne nouvelle pour la ville d’Autun. Vendredi, les ministères des finances et des transports, ainsi que l’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie ont notifié à SNCF Innovations qu’ils financeront la création de la future navette rail-route entre Autun et Etang-sur-Arroux à hauteur de 15 millions d’euros, sur un budget total de 35 millions 600 000 euros.

Les premiers essais sont prévus pour 2026.