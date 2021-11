Auvergne-Rhône-Alpes : grève du médico-social ce mardi

Le secteur du médico-social entre en grève au niveau national ce mardi suite à l’appel lancé par la CFDT Santé-Sociaux.

Le syndicat demande notamment l’extension de la prime du Ségur de la santé de 183 euros à l’ensemble des travailleurs et travailleuses du secteur social et médico-social, notamment pour les salariés employés dans des structures associatives dans le domaine du handicap et de la protection de l’enfance.

À Lyon, le rassemblement a lieu devant la préfecture de région, rue Servient, dans le 3e arrondissement de Lyon, à partir de 13 heures.