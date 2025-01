Hier soir, vers 20 h, un homme de 35 ans a perdu le contrôle de son véhicule sur l'A89, avant le péage de Balbigny, percutant un talus et terminant sa course sur le toit. Légèrement blessé, il a été transporté à Roanne pour des soins. La voie de droite a été fermée pendant les opérations de secours et d’évacuation du véhicule.

EP