Barrage retour L1/L2 : l’ASSE chute à Nice et devra patienter pour son retour dans l’élite

L'AS Saint-Etienne s'est lourdement inclinée ce vendredi soir contre Nice (4-1) sur la pelouse de l'Allianz Riviera lors du barrage retour Ligue 1/Ligue 2. Sur l'ensemble des deux matchs, les Aiglons remportent la double confrontation après le match nul à l'aller (0-0). Les Verts devront attendre au moins une saison supplémentaire pour faire leur retour dans l'élite.

Les Niçois ont ouvert le score tardivement (62') par l'intermédiaire de Jonathan Clauss. Zuriko Davitashvili égalise sur penalty à la 79e minute, avant que Kail Boudache ne redonne l'avantage aux locaux (81').

Après ce deuxième but niçois, les Stéphanois s'effondrent et Elye Wahi inscrit un doublé (87' et 90+2') pour sceller le sort du match. L'OGC Nice évoluera en Ligue 1 l'an prochain. De leur côté, les Stéphanois seront en Ligue 2 la saison prochaine.