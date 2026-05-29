OL Lyonnes décroche un nouveau titre de champion de France

OL Lyonnes - Paris FC, finale de Première Ligue : 5-0 (3-0). Buts : Chawinga (11e, 17e), Dumornay (22e, 60e et 89e).
Touchées mais pas coulées. Quelques jours après leur lourde défaite en finale de la Ligue des champions, les Lyonnaises ont répondu de la meilleure des manières en décrochant un nouveau sacre national face au Paris FC au Groupama Stadium.
Les Fenottes n'ont laissé aucun suspense dans cette finale. Très agressives dès les premières minutes, elles ont rapidement pris le contrôle des débats grâce à un doublé de Tabitha Chawinga avant qu'une magnifique réalisation de Melchie Dumornay ne permette à l'OL de tuer définitivement le match.
Face à un Paris FC pourtant deuxième du championnat et auteur d'une saison remarquable, les Lyonnaises ont affiché leur supériorité dans tous les secteurs du jeu. Solides défensivement, efficaces offensivement et bien supérieures dans l'intensité, elles ont transformé cette finale en démonstration, ajoutant deux autres buts après le repos, de nouveau par Dumornay, autrice d'un triplé.
Ce succès permet à l'OL de conclure sa saison sur une note positive après la désillusion européenne d'Oslo. Dominateur tout au long de la saison régulière, le club lyonnais ajoute ainsi un nouveau trophée national à son immense palmarès.