Les joueuses de l'ASVEL, Dominique Malonga et Juste Jocyte, ont été choisies respectivement 2e et 5e lors de la Draft 2025 de la WNBA. Malonga, pivot et médaillée d'argent aux JO de Paris, rejoint le Seattle Storm, tandis que Jocyte sera recrutée par les Golden State Valkyries. Malonga devient ainsi la joueuse française la plus hautement draftée de l'histoire.

C.C