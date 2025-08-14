Basket : l’Américain Shaquille Harrison prolonge avec l’ASVEL

L’ASVEL a annoncé mercredi la prolongation de Shaquille Harrison sous les couleurs villeurbannaises.

Après une première saison réussie, le meneur-arrière américain, ancien joueur NBA, prolonge son aventure dans le Rhône.

𝗦𝗵𝗮𝗾𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗛𝗮𝗿𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲́



M.L