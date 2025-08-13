Basket : l’ASVEL officialise le départ de Joffrey Lauvergne

L’ASVEL officialise le départ de Joffrey Lauvergne.
Le pivot français quitte l’équipe villeurbannaise après trois saisons, un passage marqué par une rupture des ligaments croisés en 2022.
M.L
