Basket : l’ASVEL officialise le départ de Joffrey Lauvergne

Merci Joffrey 🙏



Après trois saisons passées sous les couleurs villeurbannaises, une page se tourne pour Joffrey Lauvergne.



L’ensemble du club te remercie pour ton engagement et ta bonne humeur, et te souhaite le meilleur pour la suite !#LDLCASVEL pic.twitter.com/n6VxJQCDXX