En basket, à l’issue de la double rencontre france-Serbie vendredi soir, défaite 79 à 67 à la LDLC Arena, le mythique maillot numéro 9 de Tony Parker en équipe de France a été retiré.

Une première dans l’histoire de l’équipe de France de basket.

Ils étaient près de 10 000 spectateurs à attendre la fin des deux matchs pour assister à l’hommage rendu au joueur aux 181 sélections entre 2000 et 2016 et qui a glané quatre médailles à l’euro dont une en or en 2013.