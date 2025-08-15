Basket : Thomas Heurtel de retour à l’ASVEL

L’ASVEL s’offre les services de Thomas Heurtel : le meneur de 36 ans s’engage avec le club villeurbannais pour la saison à venir
Pour rappel, le Français avait déjà effectué un passage éclair à Villeurbanne en 2021, entre février et juin.
M.L
M.L