Basketball Champions League : l’Elan Chalon s’incline face à l’Alba Berlin

L’Élan Chalon s’est incliné ce soir face à l’Alba Berlin sur un score de 91-100.

C’était une rencontre très disputée entre deux grosses équipes européennes, dont l’Alba Berlin qui enchaîne une 11e victoire consécutive.

Les joueurs d’Elric Delord passeront donc par la case play-in en janvier pour espérer se qualifier en phases finales de Basketball Champions League. Sauf si leurs adversaires du soir s'inclinent la semaine prochaine et que l'Elan s'impose dans le même temps, ne sait-on jamais !

