Beaujolais : l’usage des pesticides réduit de 10 % en dix ans

La lutte contre les pesticides se poursuit dans le Beaujolais. En dix ans, son usage aurait baissé de 10 % . Ce recul s'inscrit dans une volonté de réduire l'impact environnemental et de préserver la biodiversité locale.
