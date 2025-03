Un quinquagénaire a été jugé à Belleville-en-Beaujolais pour violences conjugales après une dispute violente avec sa compagne le 25 janvier. Bien que la victime ait partiellement rétracté ses accusations, le tribunal a estimé les violences avérées et a condamné l'homme à six mois de prison avec sursis, ainsi qu'à des soins psychologiques et un stage de sensibilisation. Le couple souhaite toutefois reprendre la vie commune.

