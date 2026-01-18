play_arrow

Betclic Elite : l’ASVEL déroule contre Le Portel

L’ASVEL a largement battu Le Portel ce dimanche après-midi à l'Astroballe (104-58) à l’occasion de la 16e journée de Betclic Elite. Grâce à ce succès, les Villeurbannais remontent à la quatrième place du championnat à égalité avec Strasbourg.

Mention spéciale pour Adam Atamna qui termine meilleur marqueur du match avec 24 points, 6 passes décisives et 2 rebonds. Le jeune meneur de l'ASVEL est d'ailleurs sorti sur blessure dans le dernier quart-temps.

Les joueurs de Pierric Poupet auront encore un programme chargé la semaine prochaine avec la réception du Zalgiris Kaunas ce mardi soir (20h en direct sur Tonic Radio) et de Barcelone vendredi soir (20h45 en direct sur Tonic Radio), avant un déplacement compliqué sur le parquet du Mans dimanche soir (19h10).

Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

