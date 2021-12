Betclic Élite : le match entre l’Asvel et Nanterre annulé en raison du Covid

L’ASVEL devait accueillir Nanterre à l’Astroballe, ce dimanche (19h), à l’occasion de la 12e journée de Betclic Élite mais la rencontre a été annulée et sera reportée en raison de six cas de Covid dans les rangs des Franciliens. Sixièmes du classement, avec un bilan de sept victoires pour cinq nuls avec déjà douze rencontres au compteur, les hommes de TJ Parker devaient défier des Nanterriens classés douzièmes, qui ont joué un match de moins et totalisent un bilan négatif avec cinq victoires pour six défaites depuis le début de l’exercice. La date du report sera communiquée prochainement.