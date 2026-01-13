Betclic Elite : l’ASVEL renoue avec la victoire et s’impose contre Boulazac

L'ASVEL a retrouvé du mordant ce mardi soir en dominant Boulazac à l'Astroballe (94-77) à l'occasion d'un match en retard de la 13e journée de Betclic Elite. Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, les Villeurbannais enregistrent leur premier succès en 2026.

Portés par un Melvin Ajinça étincelant (21 points, 3 rebonds et 1 passe décisive), les joueurs de Pierric Poupet se rassurent avant un choc de taille vendredi soir (20h) à la LDLC Arena contre le leader de l'Euroligue, l'Hapoel Tel-Aviv. Un match que vous pourrez suivre en direct sur Tonic Radio.