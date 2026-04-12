Betclic Elite : l’ASVEL sécurise un succès important contre Saint-Quentin

L'ASVEL s'est imposée ce dimanche à l'Astroballe contre Saint-Quentin (86-70) lors de la 26e journée de Betclic Elite. Grâce à ce 16e succès de la saison en championnat, les Villeurbannais remontent à hauteur de Strasbourg à la 5e place.

Shaquille Harrison a survolé la rencontre en montrant tout l'étendue de son talent. L'Américain signe une prestation de très haut niveau et termine meilleur marqueur de la rencontre avec 32 points (5/8 à trois-points), 8 rebonds et 6 passes décisives pour 35 d'évaluation ! L'arrière villeurbannais a porté son équipe tout au long de la rencontre.

Les joueurs de Pierric Poupet vont désormais entamer une semaine compliquée en perspective avec la réception des Turcs de Fenerbahce ce jeudi soir à la LDLC Arena (20h en direct sur Tonic Radio) lors de la dernière journée d'Euroligue. Ils se déplaceront dimanche (19h15) sur le parquet de Monaco lors de la 27e journée de Betclic Elite.