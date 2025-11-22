play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

Betclic Elite : l’ASVEL s’impose contre Dijon

Après la déroute de mercredi soir en Euroligue à la LDLC Arena contre Monaco (52-84), l'ASVEL a bien réagi ce samedi soir à l'Astroballe en venant à bout d'une vaillante équipe de la JDA Dijon (85-80) lors de la 9e journée de Betclic Elite. Les Villeurbannais reviennent provisoirement à hauteur de Strasbourg et de Nanterre en tête du classement avec un bilan de 7 victoires et 2 défaites en championnat.

Comme souvent cette saison, Glynn Watson Jr. a porté son équipe avec 22 points, 2 rebonds et 2 passes décisives. Une victoire importante avant de se déplacer sur le parquet du FC Barcelone ce mercredi soir (20h30) pour le compte de la 13e journée d'Euroligue.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Betclic Elite : l’Elan Chalon s’incline en fin de match contre Strasbourg

LIRE PLUS

L’AS Saint-Étienne de retour à la 2e place de Ligue 2 après sa victoire face à Nancy ce samedi

LIRE PLUS

Auxerre-OL : un match capital pour lancer un bloc déterminant

LIRE PLUS

Mobilisation à Lyon : manifestations contre les violences et hommage à Mehdi Kessaci

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube