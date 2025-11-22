Betclic Elite : l’ASVEL s’impose contre Dijon

Après la déroute de mercredi soir en Euroligue à la LDLC Arena contre Monaco (52-84), l'ASVEL a bien réagi ce samedi soir à l'Astroballe en venant à bout d'une vaillante équipe de la JDA Dijon (85-80) lors de la 9e journée de Betclic Elite. Les Villeurbannais reviennent provisoirement à hauteur de Strasbourg et de Nanterre en tête du classement avec un bilan de 7 victoires et 2 défaites en championnat.

Comme souvent cette saison, Glynn Watson Jr. a porté son équipe avec 22 points, 2 rebonds et 2 passes décisives. Une victoire importante avant de se déplacer sur le parquet du FC Barcelone ce mercredi soir (20h30) pour le compte de la 13e journée d'Euroligue.