Betclic Elite : l’ASVEL battue par Cholet à l’Astroballe

Alors que l'ASVEL avait l'occasion d'être seul leader en cas de victoire contre Cholet à l'Astroballe, les Villeurbannais se sont inclinés (85-87) contre une surprenante équipe choletaise ce dimanche soir en clôture de la 11e journée de Betclic Elite. Une défaite qui permet à Monaco de reprendre le fauteuil de leader du championnat.

L'ASVEL recevra le Bayern Munich ce mercredi soir à la LDLC Arena (20h en direct sur Tonic Radio) lors de la 16e journée de l'Euroligue pour tenter de relever la tête.