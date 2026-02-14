Betclic Elite : l’Elan Chalon s’incline contre Le Mans

Longtemps au contact du Mans, l'Elan Chalon a finalement craqué en fin de rencontre ce samedi soir au Colisée (71-89) à l'occasion de la 20e journée de Betclic Elite. Malgré cette défaite, les Chalonnais conservent la 9e place du championnat. En revanche, les joueurs d'Elric Delord comptent désormais 3 défaites de plus que leur adversaire du soir.

Les Bourguignons devront vite relever la tête avec un déplacement ce mardi soir (20h) sur le parquet de Hyères-Toulon en quart de finale de la Coupe de France.