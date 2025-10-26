Betclic Elite : l’Elan Chalon terrassé par le Paris Basket

Dans un match à sens unique, l'Elan Chalon n'a pas existé face à l'armada offensive du Paris Basket (67-107) ce dimanche soir au Colisée en clôture de la 5e journée de la Betclic Elite. Les Bourguignons se sont lourdement inclinés et affichent désormais un bilan négatif avec deux victoires et trois défaites en cinq journées de championnat.

Les joueurs d'Elric Delord devront rapidement relever la tête dès mercredi soir pour le compte de la 3e journée de Ligue des champions contre le Sabah Baku (20h, en direct sur Tonic Radio). Une compétition dans laquelle les Chalonnais sont invaincus depuis le début de la saison. Une occasion idéale pour retrouver de la confiance avant le déplacement face à l'ASVEL samedi prochain (20h30) lors de la 6e journée de Betclic Elite.