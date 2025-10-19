play_arrow

Betclic Elite : Monaco renverse l’ASVEL au bout du suspense

Dans un choc qui a tenu toutes ses promesses dans une Astroballe en fusion, l'ASVEL a malheureusement craqué en fin de rencontre contre Monaco (98-102) ce dimanche soir en clôture de la 4e journée de Betclic Elite.

Pourtant, en première période, le match est à sens unique. L'ASVEL déroule et domine une équipe monégasque amorphe pour rentrer aux vestiaires avec un avantage confortable de 15 points (56-41). Au retour des vestiaires, la Roca Team entre enfin dans son match et réalise un gros troisième quart-temps en l'emportant 20-31, sous l'impulsion d'un Mike James en feu.

Le dernier quart-temps est plus équilibré, avant de tourner à l'avantage des Monégasques en toute fin de rencontre. Mention spéciale pour Adam Atamna (17 ans) qui réalise le meilleur match de sa jeune carrière chez les professionnels. Il termine meilleur marqueur de l'ASVEL avec 24 points, 2 passes décisives et 1 rebond.

Les joueurs de Pierric Poupet retrouveront la LDLC Arena jeudi soir (19h30) avec la réception du Dubaï Basketball à l'occasion de la 6e journée d'Euroligue.

https://twitter.com/LDLCASVEL/status/1979988309737709881

