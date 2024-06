Selon les informations de nos confrères, un nouveau club de football va être créer aux portes de Chalon-sur-Saône. Il s’agit du Football Club de Bey qui est à la recherche de joueurs de toute catégories de 6 ans à 99 ans. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre au stade municipal de Bey les mercredi 4 et 11 septembre ainsi que les samedis 7 et 14 septembre prochains.