Bison Futé : du rouge et du noir ce week-end

C’est une habitude, mais ce week-end s’annonce une nouvelle fois chargée sur les routes. Pour ce deuxième chassé-croisé de l’été, Bison Futéé hisse le drpeau orange pour ce vendredi dans le sens de départs. Il est conseillé d’éviter l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 14h à 17h, l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille, de 14h à 19h, les autoroutes A62 et A61 entre l’Atlantique et la Méditerranée, de 15h à 19h et l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 18h (attente supérieure à 30 min) . Dans le sens des retours, l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, sera également à éviter de 11h à 19h.

Ce samedi, la circulation sera encore plus compliquée samedi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, classée noire dans le sens des départs, ce sera rouge partout ailleurs. L’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 8h à 11h. Il est déconseillé d’emprunter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 6h à 18h, l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Marseille, de 8h à 19h, l’autoroute A9 entre Orange et l’Espagne, de 7h à 17h.

Pour le reste du week-end, l’ensemble du territoire est classé orange (difficile) dans le sens des retours samedi, hormis dans l’arc méditerranéen, classé rouge.

Pour retrouver des conditions beaucoup plus calme, il faudra attendre dimanche avec une journée classée vert. Seul l’arc méditerranéen est classé orange dans le sens des départs et des retours.