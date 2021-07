Bison Futé : un dimanche orange dans la région

Ce dimanche s’annonce un peu plus calme sur la route mais la circulation ne sera pas fluide pour autant. Bison Futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen. Il est conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Marseille de 15h à 19h, et l’A43 entre Lyon et Chambéry jusqu’à 19h.



Les conditions de circulation qui n’auront toutefois rien à voir avec ce samedi, qui était classé rouge. Plus de 1 053 km de bouchons ont été enregistrés à 12h05 dans toute la France, selon Bison Futé. Samedi dernier, le pic des bouchons avait atteint 1 146 km à la mi-journée.