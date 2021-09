Boateng présenté à l’OL : les principales déclarations

Le nouveau défenseur de l’OL a été présenté aux médias ce mercredi. Jérôme Boateng s’est engagé avec Lyon jusqu’au 30 juin 2023.

Jean-Michel Aulas : « On est très heureux d’accueillir un champion du monde. C’est un joueur de très haut niveau. Cela a été une course contre la montre de conclure ce transfert mais c’est toujours plus facile d’aboutir en temps et en heure quand on discute avec des gens intelligents. (…) Concernant les attaquants, rien ne vous dit qu’on n’a pas négocié un certain nombre de choses pour janvier, puisque certains joueurs vont partir disputer la CAN. »

Juninho : « Au départ, nous n’imaginions pas attirer un tel joueur à la fin du mercato. C’est Peter (Bosz) qui a tout fait. C’est lui qui a présenté le projet au joueur. Il fallait ensuite que Vincent (Ponsot) trouve les accords financiers. Je remercie Jérôme d’avoir cru au projet de Peter. Avec son talent et son caractère, il va beaucoup nous apporter. (…) En interne, Peter s’interrogeait sur la défense centrale et il m’a convaincu de l’opportunité de signer un tel joueur. D’un point de vue sportif, on ne compte plus sur Marcelo. Il a reçu des propositions, on était d’accord pour le laisser partir libre mais pour l’instant il les a refusées. »

Vincent Ponsot : « On a toujours dit que l’entraîneur voulait des joueurs qui améliorent significativement l’équipe. Quand il y a eu cette opportunité, on n’a pas hésité. Juni fait preuve d’humilité, c’est un projet global qui répond à la stratégie fixée. (…) Marcelo est à la disposition de l’équipe de N2. »

Jérôme Boateng : « Je remercie chaleureusement toute l’organisation lyonnaise d’avoir rendu mon arrivée possible. Les dernières heures ont été tendues mais j’ai senti une grande confiance, que ce soit en ma personne ou en mes qualités de joueur. Je suis impatient de commencer ce nouveau chapitre de mon histoire.Je vais donner le maximum pour permettre à l’équipe d’atteindre ses objectifs. Je sais que je suis l’un des plus âgés de l’effectif et j’espère aider de mon mieux les jeunes joueurs. Je suis fier de prendre part à ce grand projet et j’ai hâte de jouer dans cet incroyable stade.

J’ai reçu d’autres offres mais j’ai eu un bon feeling avec le club. L’un des éléments importants était de sentir que je pouvais entrer dans un projet. J’ai eu de bonnes conversations à ce sujet avec Peter Bosz. C’est un club que je connais depuis que je suis petit, à travers les matchs de Ligue des Champions notamment. Lyon est un grand club, il suffit de voir les grands joueurs passés par l’OL ou de voir aussi dans quels clubs signent certains joueurs quand ils partent de Lyon. C’est un honneur pour moi de faire partie de ce groupe.

🎙 @JeromeBoateng "Je tiens à remercier tout le monde, j'ai reçu un accueil chaleureux. Je suis impatient d'écrire un nouveau chapitre de mon histoire. J'ai hâte de découvrir mes coéquipiers. Je sais que l'équipe est jeune, je vais essayer d'apporter mon expérience"#Boateng2023 pic.twitter.com/n9PfGPsmsT — Olympique Lyonnais (@OL) September 1, 2021

“Je veux tout donner à cette équipe jeune et talentueuse. Je viens pour apporter mon expérience et ma mentalité de vainqueur. Le potentiel existe à l’OL, je suis convaincu d’avoir fait le bon choix. Je veux gagner tout ce qui est possible, cela comprend aussi la Ligue Europa. Je suis toutefois une personne qui pense que parler ne sert pas à grand-chose. L’important c’est de travailler et de former un groupe capable d’atteindre un tel résultat.”

“Je n’ai joué aucun match depuis mai mais j’ai travaillé de mon côté. J’espère retrouver mon niveau le plus vite possible. L’objectif est d’être à 100% en forme afin d’aider l’équipe.”

“La Ligue 1 n’a pas attendu ce genre de mercato pour être attractive, elle l’était déjà avant. Mais c’est vrai qu’il y a désormais encore plus d’attraits. Cela peut expliquer en partie ma venue mais cela n’explique pas tout. Avec Messi, je me demande qui peut dire qu’il a eu une bonne expérience avec lui…J’ai appris beaucoup de choses au Bayern ou en sélection, notamment la montée en puissance. (…) Mon obsession est de retrouver tous mes moyens physiques. Je suis impatient de jouer. J’espère que ce sera le plus vite possible, ce sera en fonction de mes sensations et de l’avis du coach. Mais tant que je ne serai pas prêt à 100%, ce ne sera pas souhaitable. Un retour en sélection ? Ce n’est pas mon premier objectif. Je veux d’abord m’intégrer à l’OL et à Lyon. Après, dans le football, les choses s’enchaînent souvent naturellement. Tant mieux si la sélection suit…”

Crédit photo Damien LG-OL