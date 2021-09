Bocuse d’Or : jour J pour la France et le Lyonnais Davy Tissot

Ce lundi 27 septembre, la France entre en lice pour la finale du Bocuse d’Or 2021 et c’est un Lyonnais, Davy Tissot, qui aura pour tâche de porter haut les couleurs du pays. Accompagné de son commis Arthur Debray, avec qui il se prépare depuis février 2020, le chef est entraîné de près par le coach Yohann Chapuis en vue de cet événement.

Douze pays sont déjà entrés en lice dans ce Bocuse d’Or 2021 le dimanche 26 septembre : la Norvège, l’Italie, le Costa Rica, la Suède, la Suisse, Singapour, l’Indonésie, la Colombie, la Tunisie, la Russie, l’Equateur et le Danemark. Neuf autres les suivront ce lundi : en plus de la France, l’Estonie, l’Uruguay, l’Islande, le Japon, la Finlande, le Chili, la Thaïlande et la Hongrie entreront dans la compétition.