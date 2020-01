Bordeaux – OL ( 1-2 ) : les tops et flops

L’OL s’est imposé à Bordeaux (2-1) lors de la 20ème journée de Ligue 1. Mes tops et flops :

Les tops :

-Titulaire aux dépens de Lucas Tousart, Maxence Caqueret a rendu une copie magnifique. Intéressant dans la construction du jeu, le jeune Gone n’a aussi pas hésité à tenter sa chance de loin. Il semble de plus en plus à l’aise dans le onze rhodanien. Au milieu, Houssem Aouar et Thiago Mendes ont également brillé.

–Maxwel Cornet. Après avoir fait un bon match face à Brest au poste de latéral gauche, le Lyonnais a montré toutes ses qualités en étant un cran au-dessus. Buteur puis passeur, il a été décisif pour son équipe.

–Le jeu des Gones. En plus de s’imposer ce samedi à Bordeaux, l’OL a proposé du beau football. Les combinaisons entre les Lyonnais ont fait mal à une défense bordelaise qui semblait souvent dépassée. Tout simplement le plus beau match de l’OL cette saison.

Les flops :

–La bévue d’Andersen. Préféré à Jason Denayer pour accompagner Marcelo en charnière centrale, le Danois a plombé son équipe. En voulant faire une passe en retrait à Anthony Lopes, Joachim Andersen offert sur un plateau le but du 1-0 à Jimmy Briand.

–Bertrand Traoré. Remuant contre Brest, le Lyonnais n’a pas réussi à enchainer sur la pelouse du Matmut Altantique. Brouillon, remplacé au bout d’une heure par Martin Terrier, il n’a toujours pas marqué cette saison en Ligue 1.

–L’incapacité des Lyonnais à tuer ce match. Très largement dominateurs (22 tirs à 5!), l’OL aurait dû se mettre à l’abri.