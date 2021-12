Bordeaux-OL : l’avant-match

L’OL se déplace à Bordeaux ce dimanche (20h45) à l’occasion de la 17ème journée de Ligue 1.

L’OL veut réagir

Battu à domicile par Reims (1-2) après une prestation moribonde, l’OL est dans le dur. Dixième à sept points de la deuxième place avant le coup d’envoi de cette journée, Lyon est dans l’obligation de gagner en Gironde pour ne pas plonger dans la crise. Envoyé en conférence de presse, Maxence Caqueret a promis une réaction :

« On n’est pas à la place où on devrait être mais on a bien parlé pour mettre les choses au clair, on va tout faire pour gagner nos cinq matchs avant la trêve. »

🎙 @MaxenceCaqueret a insisté sur la nécessaire combativité à afficher de la première à la dernière minute d'un match.



📺📱 La conférence de presse avant #FCGBOL est en intégralité sur #OLPLAY 👉 https://t.co/huw8eYMzWO pic.twitter.com/2N8ufTeSVt — Olympique Lyonnais (@OL) December 4, 2021

Bosz dans la tourmente

Plus que la défaite renversante à Nice (3-2), c’est la claque à Rennes (4-1) qui avait marqué la fin de l’état de grâce de Peter Bosz. Contre Reims, ses joueurs n’ont répondu à aucun de ses préceptes, notamment en terme de pressing et d’implication collective. Le coach a-t-il eu tort de régulièrement fustiger publiquement ses joueurs au risque de se les mettre à dos ? « Je dis ça pour aider l’équipe », répond le technicien, pas menacé à court terme. Mais le discours sera-t-il le même en cas de contre-performances répétées à Bordeaux et la journée suivante à Lille ? Personne au club ne veut envisager ce scénario catastrophe.

⁦@OL⁩ Ce bilan est trop sévère ,on peut dire aussi qu’il manque 1 match(OM) l’écart d points avec le podium est limité,le parcours en Uefa est bon 5/5 victoires , qualif en 1/8 https://t.co/V0c1ITgH6Q prends les paris: L’OL avec Peter sera au RV ! https://t.co/rxfqOc6BIz — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) December 2, 2021

Profiter des largesses de Bordeaux

Ecrasés 5-2 mercredi à Strasbourg, les Girondins constituent, avec 37 buts encaissés, la deuxième pire défense des cinq grands championnats européens. A l’inverse de Peter Bosz, l’entraîneur Vladimir Petković a déjà dû répondre à la question de savoir s’il se sentait menacé. Avec seulement 13 points en 16 journées, Bordeaux, 18ème avant cette journée, affiche son pire bilan à ce stade de la compétition depuis la saison 1959-60 !

La statistique Opta

Lyon est l’équipe qui s’est le plus souvent imposée à Bordeaux en Ligue 1 au 21e siècle avec 9 victoires (6 nuls, 5 défaites).

Le saviez-vous ?

Titulaire lors du match arrêté contre Marseille, Xherdan Shaqiri n’a pas disputé la moindre minute des trois matchs suivants. Selon toute vraisemblance, il sera titulaire en Gironde.

