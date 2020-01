Bordeaux-OL : Les choses sérieuses recommencent

L’Olympique Lyonnais se déplace ce samedi (17H30) à Bordeaux pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match, c’est ici.

Le contexte :

Victorieux à Bourg-Peronnas (0-7) en Coupe de France puis face à Brest (3-1) en Coupe de la ligue, l’OL a parfaitement débuté son année 2020. Mais, comme Rudi Garcia l’a rappelé, ce n’était ”que” une équipe de National et une formation de Brest essentiellement composée de remplaçants.

Toujours privé des blessés de longue date, Rudi Garcia pourra de nouveau compter sur Marcal, laissé au repos mercredi en coupe. En déplacement en Gironde ce samedi, les Gones, douzièmes, voudront à tout prix l’emporter pour essayer de se rapprocher du top 5. Tout autre résultat serait une contre-performance.

L’adversaire :

Treizièmes de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont la particularité d’avoir un bilan en championnat parfaitement semblable à celui de l’OL avec 7 victoires, 5 nuls et 7 défaites. La preuve que ce match va sûrement se jouer sur des petits détails. Face à une équipe solide défensivement à domicile (7 buts encaissés en 9 matchs) et qui a l’habitude de jouer en contre, les Lyonnais devront se méfier de Jimmy Briand, ancien de la maison et buteur lors du match aller (1-1). Il y a une semaine, Bordeaux avait lancé son année 2020 par un succès face au Mans (2-0) en coupe de France.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. OL) : ‘’ Bordeaux est une bonne équipe. C’est toujours difficile de jouer là-bas. C’est à nous de montrer nos forces. On veut revenir sur le podium. On va remonter petit à petit. Un match après l’autre. Il faut démarrer une série en L1″.

Paulo Sousa (ent. Bordeaux) : ‘’On veut continuer ce qu’on a fait lors des derniers matchs. Mon collègue (Rudi Garcia) est très expérimenté avec une équipe et un club avec une dimension très grande. Pour nous, c’est une bonne opportunité pour rivaliser contre des équipes qui sont déjà prêtes pour être à une place sur une partie très haute du classement. On a envie d’y arriver.’’

Le joueur à suivre :

Au repos mercredi en coupe de la Ligue, Fernando Marçal va retrouver sa place à gauche de la défense des Gones. En l’absence de Youssouf Koné, et alors que l’OL ne devrait finalement pas recruter de latéral cet hiver, le Brésilien espère désormais se rendre indispensable : ‘‘J’espère avoir laissé les blessures en 2019, derrière moi. Je me sens bien.”

La statistique :

L’Olympique Lyonnais a toujours marqué un but face à Bordeaux depuis le 30 septembre 2012 et une défaite des Gones à domicile (0-2). Sur cette période de quatorze matchs, les Lyonnais ont inscrit 28 buts.

Le tweet :

Dimanche 9 mars 2014,

22h49 – 91’ Bordeaux 1-0 OL

22h53 – 95’ Bordeaux 1-2 OL#FCGBOL pic.twitter.com/E1Tzpc3oPo — Phanou Herko (@phanou_herko) January 10, 2020

Julien Huët (avec Timothée de Fraguier)

Bordeaux-OL, 20ème journée de L1, à vivre ce samedi dès 17H15 en intégralité sur Tonic Radio.