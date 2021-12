Bouches-du-Rhône : alerte à la pollution aux particules fines ce jeudi

Une alerte à la pollution aux particules fines a été lancée par la préfecture des Bouches-du-Rhône pour ce jeudi.

Dans un tweet publié mercredi, la préfecture a indiqué que les Bouches-du-Rhône et le Var relèveront d’une procédure d’alerte de niveau 1 toute la journée.

Parmi les recommandations des autorités : éviter les activités physiques et sportives intenses (en plein air ou en intérieur), éviter les zones à fort trafic pendant les heures de pointe pour les populations vulnérables ou sensibles, entre 7h et 10h et 16h et 19h, puis réduire le chauffage dans les bâtiments et privilégier le covoiturage, ainsi que les transports en commun.