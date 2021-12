Bouches-du-Rhône : la canal d’Amphise récompensé par la Fondation du patrimoine

Plusieurs projets, huit au total, ont été récompensés cette année dans le cadre du programme Patrimoine naturel organisé par la Fondation du patrimoine, qui soutient financièrement divers projets concernant des sites naturels. Parmi eux, le canal d’Amphise, situé en Camargue, a reçu une enveloppe de 20 000 euros.

Cette somme va permettre de financer des travaux afin d’améliorer la gestion de l’eau sur le site du canal d’Amphise, qui vont permettre de curer et de réaménager les berges du canal et de poser des martelières dans le but de distribuer, tout en la contrôlant, l’arrivée d’eau. Ces travaux démarreront en août 2022 et se termineront en octobre de la même année.