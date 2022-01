Bouches-du-Rhône : pollution aux fines particules dans le département

Un épisode de pollution aux particules fines va débuter ce jeudi dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var en raison des conditions météorologiques qui vont impacter ces deux départements.

Le risque de dépasser le seuil d’information et recommandations pour les particules fines PM10 est élevé. Il est recommandé de limiter les déplacements.

Les personnes vulnérables et sensibles sont appelées à limiter les déplacements près des grands axes routiers aux périodes de pointe (7h-10h et 16h-19h), à limiter les activités physiques et sportives intenses et les sorties en début d’après-midi (entre 12 h et 16 h).