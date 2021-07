Boulanger : l’opération #1étudiant1ordi s’achève le 31 juillet

Pour aider les jeunes en ces temps difficiles, la fondation Boulanger a lancé l’opération #1étudiant1ordi. Entamée le 15 juin, elle se termine le 31 juillet. Les 7 Boulanger de la région Rhône-Alpes et la fondation appellent au don d’anciens ordinateurs encore fonctionnels, afin de les remettre en état et de les redistribuer à des étudiants dans le besoin. Cette opération permettra ainsi d’équiper des centaines d’étudiants de la région avec des ordinateurs reconditionnés.

Pendant toute cette période, les habitants de la région sont invités à déposer au comptoir SAV du magasin le plus proche de chez eux, leur ordinateur portable encore fonctionnel et dont ils ne se servent plus. Les techniciens de Boulanger s’engagent à les tester et les réparer pour les proposer reconditionnés à la rentrée. Ils seront ensuite offerts aux étudiants qui en ont besoin via le Réseau des Fondations des Universités.