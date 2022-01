Bourbon-Lancy : un homme meurt dans un incendie, son frère et d’autres personnes dans un état grave

Un violent incendie s’est déclaré dimanche après-midi dans un appartement situé au premier étage d’un immeuble d’une cité HLM du quartier du Carrage à Bourbon-Lancy, rapporte Le Journal de Saône-et-Loire.

Quatorze personnes ont été évacués, dont certaines depuis leurs balcons, et deux frères d’une vingtaine d’années ont été sortis d’un appartement du 3e étage en arrêt cardio-respiratoire. L’un d’eux est décédé sur place, le second a été évacué dans un état grave vers un hôpital de Lyon.

Plusieurs autres personnes ont été prises en charge par les secouristes en état d’urgence absolue à cause de la fumée et des équipes médicales de Paray-le-Monial, Moulins, Decize et Chalon-sur-Saône sont intervenues.

L’origine de l’incendie semble être accidentelle et une enquête est en cours pour en déterminer précisément les causes. Une soixantaine de pompiers a été sollicitée.