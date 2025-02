Face aux besoins croissants en électricité, la Bourgogne-Franche-Comté mise sur le solaire et l’éolien pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. La région prévoit de multiplier par 3,4 sa production éolienne et par 9 celle du photovoltaïque. Si le scénario se concrétise, plus de 9 000 emplois pourraient être créés d’ici 2035.

EP