Le 29 mars, la ville de Bourgoin-Jallieu organise une journée de sécurité routière de 10h à 17h, avec des ateliers et des simulateurs sur la conduite, la prévention des dangers et les premiers secours. Des événements auront lieu sur les sites de Berlioz, la halle Grenette et la place Carnot. Un exercice de désincarcération sera également réalisé.

