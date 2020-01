Braquage de Meyzieu : un témoin piège les médias

Vendredi soir dernier, deux hommes masqués ont fait irruption au McDonald’s de Meyzieu, pour braquer la caisse. Des clients ont filmé la scène durant laquelle les deux individus ont bousculé le personnel du restaurant.

Les vidéos ont circulé très rapidement sur les réseaux sociaux et ont suscité de nombreux commentaires, notamment par rapport à l’apparent « amateurisme » des braqueurs. Pour illustrer son sujet, Le Progrès a fait un lien vers le compte Twitter d’une personne qui avait partagé l’une d’entre elles.

Lien qui a été repris par des médias nationaux. Des journalistes ont alors pris contact avec le témoin qui a posté la vidéo sur son compte Twitter. Il a certifié à chacun qu’il était l’auteur de la vidéo et leur a raconté, en détail, sa version de l’événement. Ainsi Le Parisien, France 3, BFM ou encore le HuffPost ont repris tour à tour son témoignage.

Le souci, c’est qu’il est « bidon ». Il n’était pas présent ce soir-là à Meyzieu. Il a tout inventé. Ce mercredi, il a publié sur YouTube une vidéo avec l’envers du décor de ses interviews téléphoniques. Il s’est filmé avec une perruque blonde en train de s’amuser en répondant aux questions des différents journalistes.

Contacté, le jeune homme dit avoir agi pour s’amuser. « Je suis un blagueur. C’est un ami qui m’a envoyé la vidéo. J’avais envie de déconner et de faire le buzz », confie-t-il.

Quand certains lui on demande si les journalistes n’avaient pas été surpris par son étonnant témoignage, il aurait répondu : « Plus c’est gros, plus ça passe. Tout sortait de mon imagination. » Il aurait ajouté que son but n’était pas de se moquer de la presse, mais de faire un simple canular et si possible le buzz.