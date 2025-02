L'enquête sur le braquage du musée du Hiéron de Paray-le-Monial a franchi un tournant avec l'interpellation de sept suspects et la découverte d'une partie de l'œuvre "Via Vitae" volée. Cette section a été retrouvée à Gueugnon, dans la rivière Arroux, par des plongeurs de la gendarmerie. L'enquête se poursuit, notamment pour retrouver les figurines en ivoire et en or massif toujours manquantes.

EP