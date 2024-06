C’est une première pour la métropole, ce vendredi a été signé officiellement le premier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre la métropole de Lyon et la fondation apprentis d'Auteuil.

Le montant lui s’élève à 27,5 millions d'euros sur cinq ans et va permettre de mieux protéger et accompagner les enfants, adolescents et familles en difficulté.