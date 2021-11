Cannes : deux policiers agressés à l’arme blanche, le suspect entre la vie et la mort

Ce lundi matin, aux alentours de 6h30, un homme s’est présenté devant le commissariat central de Cannes et a agressé deux policiers à l’aide d’un couteau, alors que ceux-ci se trouvaient à bord d’un véhicule de fonction, accompagnés de deux autres agents.

Prétextant vouloir un renseignement, l’individu s’est approché du véhicule, a ouvert la portière du conducteur et lui a asséné plusieurs coups de couteau au thorax.

L’homme s’en est ensuite pris au chef de bord, assis côté passager, avant d’être neutralisé par les deux autres agents présents dans l’habitacle, qui ont utilisé leurs armes de service et grièvement blessé l’agresseur.

Aucun policier blessé, le suspect entre la vie et la mort

Sur France Info, David Lisnard, le maire de Cannes, a indiqué que les deux policiers victimes des coups de couteau « ont été sauvés par leurs gilets pare-balles, un jeune policier et la policière cheffe d’équipage. La policière a pris des coups de couteau dans le dos. Des coups portés avec beaucoup de violence, avec la volonté de les tuer ».

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui s’est rendu sur place suite à l’agression, a précisé que le suspect se trouvait « entre la vie et la mort ». L’homme en question serait âgé de 37 ans et de nationalité algérienne et voyageait fréquemment entre la France et l’Italie, où il disposait d’un titre de séjour.

Un motif terroriste ?

Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique. Selon les premiers éléments, au moment d’asséner ses premiers coups de couteau, l’agresseur aurait dit qu’il le faisait « au nom du Prophète ».

Pour autant, le suspect « n’a aucun casier judiciaire et n’était pas connu des services de police. Il n’était inscrit dans aucun des fichiers de radicalisation », a tenu à préciser Gérald Darmanin.