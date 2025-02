Le Carnaval et la fête foraine reviennent à Chalon-sur-Saône du 21 février au 9 mars, entraînant d'importantes restrictions de stationnement et de circulation en centre-ville. Depuis hier, plusieurs zones seront interdites au stationnement, notamment la place du Collège, la place Mathias, la place de Beaune et la place de la République, avec des interdictions s'étendant jusqu'au 12 mars. Les automobilistes devront anticiper ces restrictions sous peine de mise en fourrière.

EP