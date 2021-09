Ce qui change au 1er septembre

Il y a des changements pour ce 1er septembre, des changements qui auront un impact sur votre porte-monnaie.



Nouvelle augmentation des prix du gaz

Pour le cinquième mois consécutif le prix du gaz augmente. Le tarif réglementé de vente (TRV) du gaz naturel vendu par Engie va augmenter de 8,7% (soit 7,9% TTC) au 1er septembre, du fait notamment de la hausse des cours mondiaux. Cette hausse, dans la tendance des derniers mois, sera de 2,7% pour les clients utilisant le gaz pour la cuisson, de 5,5% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 9% pour les foyers se chauffant au gaz.



Du changements avec les tickets-restaurants

Le doublement du plafond journalier des titres restaurant quand ils sont utilisés dans des restaurants est prolongé jusqu’au 28 février 2022. Il reste donc à 38 euros, au lieu de 19, pour les six prochains mois. A noter que les tickets-restaurants non utilisés datant de 2020 ne sont plus valables.



Baisse de l’indemnité de chômage partiel

Les salariés au chômage partiel des secteurs d’activité les plus touchés par la crise sanitaire (tourisme, restauration, sport, culture, événementiel, etc.) voient leur indemnité baisser à 72% de leur rémunération nette – contre 84% auparavant



Fonds de solidarité

Les entreprises devront désormais réaliser au minimum 15% de leur chiffre d’affaires d’avant-crise pour en bénéficier

Le 3919 disponible 24h/24 et 7j/7

La ligne d’écoute pour les femmes victimes de violences, le 3919, est désormais joignable 24H/24 et sept jours sur sept, l’extension horaire débutée en juin concernant aussi les nuits des week-ends.

Nouvelle augmentation de tarif chez Netflix

Netflix augmente ses tarifs en France de un à deux euros supplémentaires par mois selon le type d’abonnement. L’offre de base de Netflix dite “essentiel” coûte désormais 8,99 euros par mois contre 7,99 euros.



Pass’sport : nouvelle aide pour une rentrée sportive

Si votre enfant a entre 6 et 18 ans, il est éligible à l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation pour les mineurs souffrant de handicap ou l’allocation aux adultes handicapés pour les 16-18 ans, ce dispositif pourrait vous intéresser. Il s’agit d’une aide prenant la forme d’une réduction de 50 euros pour toute inscription dans club sportif à la rentrée 2021.